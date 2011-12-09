До конца года создадут Госслужбу по вопросам регуляторной политики и предпринимательства

До конца года будет создана Государственная служба по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Галина ЯЦИШИНА.

«Мы предусматриваем, что при министерстве останется все-таки департамент регуляторной политики в минимальном количестве. Потому что министерство определяет государственную политику в данной сфере. Скорее всего, это будет департамент — минимум лиц», - рассказала она.

Г.ЯЦИШИНА также сообщила, что территориальные отделения службы создаваться не будут, на местах будут работать представители службы из центрального аппарата.