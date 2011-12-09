Товарооборот между Украиной и СНГ вырос на 51% - до 59 млрд. долл.

Товарооборот между Украиной и странами СНГ в январе-ноябре т.г. вырос на 51% - до 59 млрд. долл. США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, такие данные озвучил председатель ведомства Игорь КАЛЕТНИК во время встречи глав таможенных служб стран-участниц СНГ в Астане (Казахстан).

«Формат СНГ остается для нас очень важным. Об этом свидетельствует положительная динамика товарооборота между Украиной и СНГ. За 11 месяцев этого года он составил 59 млрд. долл. - на 51% больше, чем за аналогичный период 2010. Это результат, который свидетельствует о том, что бизнес наших стран почувствовал упрощение таможенных процедур. И сотрудничество между таможенными ведомствами СНГ является эффективным» - отметил И.КАЛЕТНИК.