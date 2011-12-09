Черногория получит статус члена ВТО 17 декабря – правительство страны

Черногория получит статус члена Всемирной торговой организации (ВТО) 17 декабря в рамках министерской конференции ВТО в Женеве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства Черногории.

Напомним, что Черногория направила запрос о членстве в ВТО в 2004 году и ожидала стать членом ВТО в феврале 2009 года. Однако Украина инициировала рассмотрение ряда вопросов во взаимной торговле, что затормозило принятие решение о членстве Черногории в ВТО.

18 ноября Украина и Черногория подписали двусторонний протокол о доступе к рынкам товаров и услуг, что позволяет Черногории стать членом ВТО.