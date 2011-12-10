ПФ от "оффшорных" и "роскошных" налогов получит 3,8 млрд. грн. в год, уверяет Тигипко

Налогообложение операций с оффшорами и налог на роскошь дадут возможность ежегодно направлять в Пенсионный фонд дополнительно 3,8 млрд. грн.

Об этом говорится в статье «Налог на богатство: ответственность и справедливость» вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО в газете «Зеркало недели» (№45).

С.ТИГИПКО считает, что стоимость земли, квартир и домов, даже производственных активов напрямую зависит от состояния экономики страны, в которой они расположены. «Поэтому дополнительные налоги на роскошь и помощь экономике своей страны в сложные времена - это также вклад в сохранение стоимости своего имущества богатыми людьми», - говорится в статье.

Кроме того, по его мнению, налог на богатство - один из комплекса мер, которые смогут удержать экономику Украины на плаву, когда накатится вторая волна кризиса.

При этом если в США богатым считается человек, зарабатывающий более миллиона долларов в год, то в Украине эта планка ниже.

«Некоторые считают, что богатые люди даже не почувствуют этого налога. Но для бюджета Пенсионного фонда, куда мы направим поступление от налога на богатство, дополнительные 800 млн. грн. ежегодно будут ощутимыми», - отметил вице-премьер-министр.

Предполагается, что в Украине налог на богатство будет вводиться временно, на пять лет.

По данным С.ТИГИПКО, средства от 12-процентного налога на операции с офшорами (а это около миллиарда гривен), также будут направляться на ликвидацию дефицита бюджета Пенсионного фонда.

«Мы предлагаем также расширить перечень офшорных юрисдикций с 33 до 68, что даст возможность увеличить поступления от этого налога. По предыдущим подсчетам, в этом случае речь идет еще о 2 млрд. грн. в год дополнительно», - отметил он.

Напомним, С.ТИГИПКО вынес на обсуждение общественности законопроекты о налогообложении предметов роскоши и элитного имущества, а также операций с оффшорными зонами. Поступления от этих налогов планируется направить на выплату пенсий.