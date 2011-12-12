В Латвии паника среди вкладчиков Swedbank - очереди к банкоматам растут

Вкладчики Swedbank в Латвии активно снимают деньги из банкоматов из-за слухов о проблемах этого кредитно-финансового учреждения. Паника распространяется на фоне долгового кризиса в Европе и опасений, свазанных с тем, что банковская система еврозоны может не устоять.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестные рассылают SMS-сообщения о проблемах в Swedbank.

В Риге в воскресенье вечером многометровые очереди выстроились возле большинства банкоматов Swedbank. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Латвии.

Многие банкоматы Swedbank в данный момент не работают. Как сообщил заместитель председателя комиссии по рынкам финансов и капитала, которая контролирует работу банков в республике, Янис Бразовскис, это связано тем, что в банкоматах кончились деньги. По его словам, в ближайшее время Swedbank наполнит банкоматы банкнотами.

«У Swedbank денег достаточно. Нет никаких оснований применять ограничения против банка», – цитирует Бразовскиса РИА «Новости».

Руководство Swedbank заявляет, что причиной паники среди вкладчиков стали необоснованные слухи, которые распространяют неизвестные. Банк уже обратился в полицию с просьбой найти виновных, пишет «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, ПАО «Сведбанк» (г. Киев) основано в 1991 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

99,9998% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).

«Сведбанк» (г. Киев) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличил чистую прибыль на 49% - до 86,825 млн. грн.

Активы банка за отчетный период уменьшились на 30% и на 1 октября 2011 года составили 8,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 38%, до 9,559 млрд. грн., обязательства - на 35%, до 7,029 млрд. грн. Уставный капитал оставался на уровне 5,441 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 6% - до 1,56 млрд. грн.