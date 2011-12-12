Доллар на межбанке снова дорожает
10:42, 12 декабря 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0175/8,0225 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2546/0,2550, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6730/10,6805.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3306/1,3308 (пятница – 1,3315/1,3317).
В пятницу, 9 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.
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