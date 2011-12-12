Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования с 40% до 45%

Минск. В Беларуси с сегодняшнего дня, согласно постановлению Национального банка республики, ставка рефинансирования повышена с 40% до 45%, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«Повышение процентных ставок направлено, прежде всего, на ограничение инфляционных процессов и стабилизацию ситуации в экономике и финансовой сфере в целом», - отмечают в Нацбанке Беларуси.

Как сообщал УНИАН, председатель Нацбанка РБ Надежда ЕРМАКОВА на пресс-конференции 7 декабря не исключила, что во второй половине января 2012 года ставка рефинансирования будет пересмотрена в сторону понижения.

Повышение ставки рефинансирования привело к значительному удорожанию выдаваемых населению кредитов. Если в январе 2011 года банки кредитовали физлиц под 16-17% годовых, то в ноябре процентные ставки повысились до 46-55%. Ставки по экспресс-кредитам, выдаваемым в течение одного-двух часов без поручителей и часто без предоставления справки о доходах, в некоторых банках уже достигли 100%.

Между тем, банки Беларуси не только повысили ставки по кредитам, но и в целом подкорректировали свою кредитную политику: некоторые временно приостановили кредитование физлиц; другие – урезали число кредитных продуктов.

Такие действия поддержал Нацбанк РБ, представители которого рекомендовали населению на полтора-два года воздержаться от получения крупных кредитов, в частности, на недвижимость, во избежание проблем с их погашением.

С 12 декабря в Беларуси повышаются также процентные ставки по операциям поддержки ликвидности банков с 65% до 70% годовых.

Это уже двенадцатое с начала года повышение ставки рефинансирования. Предыдущий раз ставка повышалась 11 ноября с 35 до 40% годовых.