Предприятиям Харьковской обл. в октябре в автоматическом режиме возмещено 17,6 млн. грн. НДС

Предприятиям Харьковской области в октябре 2011 года в автоматическом режиме возмещено 17,6 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Харьковской области.

За октябрь 2011 года право на возврат налога в автоматическом режиме получили 14 плательщиков, в том числе производители ГП Завод «Электротяжмаш», ООО Фирма «Бриг».

В целом право на автоматическое возмещение НДС получили 22 предприятия региона. Общая сумма НДС, подлежащая возврату в автоматическом режиме, с начала года составила 173,0 млн. грн. - 24,1% от общей суммы заявок (717,4 млн. грн.).

Напомним, что автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.