Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло в 1,65 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-октябре 2011 года составило 11,37 млрд. долл., что в 1,65 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (6,88 млрд. долл.).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-октябре 2011 г. экспорт товаров из Украины составил 55,67 млрд. долл., импорт – 67,04 млрд. долл. По сравнению с январем-октябрем 2010 года экспорт увеличился на 35,8%, импорт – на 40,1%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-октябре 2010 года – 0,86).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 217 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 31,8% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 15,1%, механическое и электрическое оборудование – 9,8%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,8%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,3%, продукты растительного происхождения – 7,1%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 4,9% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-октябрем 2010 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,2% до 8,5%, руд, шлаков и золы – с 5,1% до 5,7%, железнодорожных локомотивов – с 4,5% до 5,7%, жира и масел животного или растительного происхождения – с 4,7% до 4,9%, изделий из черных металлов – с 3,8% до 4,2%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2,5%, удобрений – с 1,8% до 2,6%. Вместе с тем, уменьшилась доля черных металлов – с 29,2% до 27,6%, механических машин – с 6,2% до 5,2%, электрических машин – с 4,9% до 4,6%, зерновых культур – с 4,9% до 4,5%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,3% до 34,9%, механических машин – с 7,5% до 8,6%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 5,4% до 6,5%, электрических машин – с 5,7% до 6,6%. Сократилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,8% до 4,3%, фармацевтической продукции – с 4% до 3,4%, бумаги и картона – с 2,4% до 2%, руд, шлаков и золы – с 1,9% до 1,3%.