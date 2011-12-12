Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП и средней зарплаты на 2012 год

Кабинет министров Украины изменил прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2012 год, сократив пессимистический прогноз роста ВВП с 5% до 3,9% и рост средней зарплаты.

Изменения содержатся в постановлении Кабмина (№1216 от 28 ноября т.г.), размещенном на сайте Верховной Рады.

Также документом пессимистический прогноз роста номинального ВВП сокращен с 1,505 до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции не изменился и составляет 7,9%.

Кроме того, сокращен уровень средней зарплаты - с 3,175 тыс. грн. и 3,127 тыс. грн. до 3,13 тыс. и 3,016 тыс. грн. по оптимистическому и пессимистическому сценариям соответственно.

Также внесены корректировки в размер прогнозного сальдо внешнеторгового баланса. По оптимистическому и пессимистическому прогнозу, сальдо составит 5,225 млрд. и 6,623 млрд. долл. (ранее 5,617 млрд. долл. и 9,104 млрд. долл. соответственно).

Как сообщал УНИАН, в первый раз Кабмин одобрил прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2012 год и основные макропоказатели экономического и социального развития на 2013 и 2014 годы постановлением №709 от 31 августа.