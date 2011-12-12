НБУ фиксирует пиковые значения отрицательного сальдо купли-продажи наличной валюты

Наибольшая разница между покупкой населением наличной валюты и ее продажей коммерческим банкам в текущем году зафиксирована за месяцы действия “паспортизации” наличных валютообменных операций.

Такие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

По данным регулятора, в ноябре 2011 года население больше купило валюты, чем продало, на 1,370 млрд. долл., в октябре — на 1,409 млрд. долл., в сентябре — на 2,093 млрд. долл. (норма о “паспортизации” начала действовать с 23 сентября 2011 года).

В текущем году отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты более 1 млрд. долл. было зафиксировано в июне т.г. - 1,212 млрд. долл., в марте — 1,104 млрд. долл., в феврале — 1,305 млрд. долл.

Отрицательное сальдо в августе составило 824,2 млн. долл., в июле — 865,4 млн. долл., в мае — 896,1 млн. долл., в апреле — 762,2 млн. долл., в январе — 863,5 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять наличные валютно-обменные операции при условии идентификации физического лица. При этом регулятор обязал банки копировать предъявляемые документы, а копии оставлять в документах дня. Впоследствии НБУ временно, до окончания чемпионата Евро-2012, отменил копирование документов, удостоверяющих личность, при покупке банками наличной валюты у населения.