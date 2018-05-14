Государственный старатель: сколько золота "намоет" Нацбанк?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении ряд законопроектов, которые расширяют функции Национального банка на рынке драгоценных металлов. Так, НБУ наделят правом заниматься разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов. Кроме того, операции регулятора с драгметаллами освободят от уплаты НДС и налога на прибыль. Также освобождаются от налогообложения операции с драгоценными металлами при участии НБУ. Фактически Нацбанк становится главным игроком на отечественном рынке драгметаллов.

Желание Нацбанка активизировать деятельность в этом направлении в целом понятно. Несмотря на все старания регулятора, золотовалютные запасы продолжают сокращаться. По итогам ноября т.г. они снизились на 1,7 млрд. долл. - до 32,4 млрд. долл. Теперь главная задача - не допустить их падение ниже отметки 30 млрд. долл. Причина снижения золотовалютных резервов известна: спрос на валюту превышает предложение, как результат, регулятору приходится за счет своих запасов удовлетворять аппетит рынка, иначе вынужден будет девальвировать гривню. Причем отрицательное сальдо внешней торговли за январь-октябрь выросло в 1,65 раза - до 11,37 млрд. долл. Приток инвестиций существенно упал, вливания поступают только от распродажи государственного имущества. Еще один немаловажный факт - Украине все неохотней нерезиденты одалживают деньги. Тенденция сохранится и в будущем году, валюта будет в дефиците. В данной ситуации Нацбанк хочет за счет деятельности на рынке драгметаллов наполнять резервы.

К 1 декабря т.г. доля золота в общем объеме золотовалютных запасов составляет около 4,5%. По сравнению с другими странами, показатель очень низкий. Например, в России он составляет около 8%, Германии - порядка 70%. Увеличение доли золота в резервах НБУ позволит повысить их надежность. А самое главное – с учетом принятия новых законов это сделать можно без привлечения инвестиций из-за рубежа.

Согласно экспертным оценкам, Украина обладает запасами золота на уровне 2,5-3 тыс. тонн. Конечно, это мало по сравнению с Россией или ЮАР, но для Украины - весомый объем. Планируется начать добычу золота в Закарпатской и Кировоградской областях с последующей переработкой на Монетном дворе НБУ. Затем золото направится в хранилища Нацбанка.

Главная проблема – добыча золота в Украине из-за его залегания. По классификатору геологов, она отнесена к 4 категории (одна из самых сложных). Как результат, за десять лет добыто менее пятисот тонн. Для активизации процесса нужны существенные инвестиции. Но и в этом случае себестоимость добычи украинского золота будет значительно выше, чем в России или ЮАР. Фактически во многом дороговизна разработок залежей драгметалла привела к тому, что единственная в Украине золотодобывающая компания в Закарпатской области обанкротилась. Теперь перед НБУ стоит сложная, но амбициозная задача - возродить отрасль и сделать ее эффективной.

Между тем, регулятор планирует не только пополнять золотом свои хранилища, но и производить инвестиционные монеты и «золотые» сертификаты. По прогнозу НБУ, за несколько лет это позволит привлечь у населения 10 млрд. долл. из тех 50-70 млрд. долл., которые сейчас находятся на руках у населения.

Сложно спрогнозировать, суждено ли сбыться планам регулятора. Во времена НЭПа действительно золотые червонцы дали возможность Советской России остановить гиперинфляцию и заложить основу для финансовой стабильности. Но мода на золотые монеты давно прошла. В мире они являются в основном инструментом банков и крупных институциональных инвесторов. Приобретение физическими лицами золотых монет больше напоминает экзотическую покупку, чем средство накопления или сбережения. Для того, чтобы золотые монеты стали действительно альтернативой наличной валюты, они должны свободно «передвигаться» на рынке, причем в большом количестве. Если НБУ и удастся сделать их массовым инвестиционным инструментом, то на это уйдет немало времени.

НБУ также планирует золото из резервов использовать в качестве залога под выпуск золотых сертификатов, доходы населения по которым не будут облагаться налогом. Эти ценные бумаги тоже ориентированы на изъятие средств населения, которые на сегодня направляются на покупку валюты. Регулятор будет гарантировать своим золотом надежность данных сертификатов и выплачивать проценты их владельцам. Остается, правда, не ясно, какие это будут проценты. На текущий момент проценты по золотым вкладам в два раза ниже ставок по валютным депозитам. Если доходность золотых сертификатов будет на уровне 1-2% годовых, то, скорее всего, популярность этих ценных бумаг не будет высокой. Украинский финансовый рынок еще не готов к таким низким доходам.

И самое главное - успех перечисленных идей будет во многом зависеть от динамики цен на золото на мировом рынке. Если они будут расти, то многое получится, а если «зависнут» или упадут, то "золотые" новшества привлекательность утратят.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)