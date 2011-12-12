Межбанк: закрытие торгов - 8,0150/8,0200 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0175/8,0225, к 12:00 цены снизились до 8,0150/8,0190. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0150/8,0200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2546/0,2550, к 12:00 цены упали до 0,2540/0,2544. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2543/0,2547.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5399 (+0,0799).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3250/1,3385.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6730/10,6805, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6300/10,6390. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,6380/10,6485.