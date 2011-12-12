Вооруженное ограбление банка в Донецке: ранены несколько посетителей

В Донецке совершено вооруженное ограбление банка, в результате которого есть пострадавшие.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы Донецкого городского управления милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.

По ее словам, вооруженный налет совершен на отделение одного из банком в Калининском районе города.

«В результате нападения на банк ранены несколько посетителей, погибших нет», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.

При этом она пообещала, что в ближайшее время милиция предоставит СМИ более полную информацию о происшествии.