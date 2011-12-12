В Донецке вооруженные грабители банка похитили более 1 млн. грн.

Сегодня в Донецке в результате ограбления отделения банка «Кредит Агриколь» было похищено более 1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник пресс-службы Донецкого городского управления милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.

Она, ссылаясь на кассира банка, отметила, что из отделения банка грабители вынесли 900 тыс. грн., 30 тыс. долл., 19 тыс. евро и 400 тыс. рублей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Калининском районе г. Донецка двумя неизвестными в масках было совершено вооруженное ограбление отделения банка «Кредит Агриколь», в результате которого были ранены три посетителя. По информации Управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, двое пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии, один – средней тяжести.