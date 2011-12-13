Рынок по-прежнему ориентируется на рост цены золота выше 2000 долларов - эксперт

Рынок по-прежнему ориентируется на рост цены на золото выше 2000 долларов в первой половине 2012 года.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, «если состояние глобальной экономики будет улучшаться, цены на сырье будут расти за счет повышения спроса. Если состояние глобальной экономики будет ухудшаться, центробанки будут печатать деньги, и инвесторам будет необходимо покупать реальные активы. То есть потенциал в секторах драгоценных металлов остается».

Как подчеркнул В.СКИДАН, цены на золото и курс доллара противостоят друг другу с переменным успехом. Сейчас, когда евро под давлением и ситуация в еврозоне остается неопределенной, инвесторы снова начали покупать золото. После двухнедельного минимума - 1667 долл./унция - цены начали расти.

По информации эксперта, за третий квартал 2011 года золото подорожало на 8%, за октябрь - на 6%, за ноябрь - на 1,5%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены.

В.СКИДАН считает, что «основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах».