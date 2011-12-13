Падение евро достигло 2-месячного максимума

Курс евро по отношению к доллару упал до 1,31 доллара за евро - рекордно низкого уровня за два месяца - на фоне реакции рейтинговых агентств Moody`s и Fitch на состоявшийся на прошлой неделе саммит европейских лидеров.

Так, к концу торговой сессии в понедельник евро подешевел к доллару до 1,3188 доллара за евро против 1,3385 доллара за евро в пятницу. К японской валюте доллар поднялся до 77,93 иены за доллар с 77,63 иены за доллар к концу предыдущих торгов.

Агентство Moody`s заявило в понедельник что, меры, одобренные на прошлой неделе европейскими лидерами, не смогли ликвидировать риск для единства еврозоны. Если не будут предприняты меры для стабилизации рынков, агентство может пересмотреть рейтинги стран еврозоны уже в первом квартале следующего года.

Другое международное рейтинговое агентство Fitch также в понедельник заявило о том, что европейским властям, договорившимся в прошлую пятницу о создании нового "бюджетного союза", предполагающего ужесточение контроля за расходами бюджетов входящих в него стран, удалось лишь незначительно ослабить давление на рынок суверенного долга, передает Bloomberg.