На сегодняшних торгах давление на конкурентов доллара сохранится - эксперт

На мировых торгах во вторник, 13 декабря, давление на конкурентов доллара может сохраниться, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, следующей целью для евро станет уровень 1.3100, фунта – 1.5500, а пары доллар/франк – 0.9400.

Как отмечают аналитики, важными для рынка во вторник станут данные по инфляции из Великобритании, индекс немецкого исследовательского института Zew, показатели розничной торговли в США, а также решение FOMC по процентным ставкам.