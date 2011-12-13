Эксперт: ликвидность в банковской системе Украины выходит на достаточный уровень

Ликвидность в банковской системе Украины постепенно выходит на достаточный уровень.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, с начала декабря текущего года остатки на корсчетах не опускались ниже 16,188 млрд. грн., а в отдельные дни были выше 21,5 млрд. грн. При этом средневзвешенная процентная ставка по кредитам «овернайт» на межбанке с 1 по 8 декабря была в диапазоне 6,6% - 10,6%. Этому способствовала возможность сохранения 30% от суммы обязательных резервов на корсчете.

Как сообщил В.СКИДАН, благодаря вступлению в действие с 30 ноября постановления НБУ №407, в целом банковская система смогла увеличить ликвидность примерно на 4-4,5 млрд. грн.

Эксперт добавил, что для поддержки и укрепления гривневой ликвидности НБУ с 16 декабря вводит валютные свопы. Банки будут иметь возможность продавать иностранную валюту НБУ и одновременно заключать форвардную сделку по выкупу той же валюты в будущем по заранее фиксированному курсу. С одной стороны, это позволит хеджировать валютные риски как банков, так и самого регулятора, а с другой стороны, регулировать гривневую ликвидность.

В.СКИДАН также отметил, что продажа валюты регулятору является еще одним механизмом привлечения банками гривневых ресурсов. Это уменьшит риск возникновения дефицита ликвидности в банковской системе. А достаточная ликвидность на корсчетах банков, уменьшение процентных ставок на межбанке позитивно скажется на снижении процентов по депозитам и, как следствие, ставок по кредитам, что активизирует кредитование.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины повысил нормы обязательных резервов по краткосрочным средствам и депозитам юридических и физических лиц в иностранной валюте с 6% до 7,5%. Это предусмотрено в постановлении регулятора от №407, которое вступило в силу 30 ноября 2011 года.

При этом норма резервирования по депозитам до востребования и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц в инвалюте осталась на уровне 8%. Норматив резервирования по долгосрочным средствам и вкладам юридических и физических лиц в иностранной валюте, а также по средствам, привлеченным от нерезидентов в инвалюте, установлен на уровне 2%. Норматив резервирования по всем привлеченным средствам в гривне составляет 0%.

Ранее действовала норма, согласно которой банки должны перечислять ежедневно на отдельный счет в НБУ 100% суммы сформированных обязательных резервов. С 30 ноября регулятор смягчил эту норму и разрешил перечислять на отдельный счет в НБУ 70% суммы резервов, а остаток – на корреспондентский счет комбанка в НБУ. При этом на начало каждого дня на корсчете должна быть сумма не меньше 25% суммы резерва.

Согласно циркулярам НБУ, суммы обязательных резервов, которые размещаются на отдельном счете в Нацбанке, использовать в течение дня запрещено, тогда как суммы резервов на корсчетах могут использоваться в течение дня для проведения операций.