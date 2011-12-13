Межбанк: открытие торгов - 8,0160/8,0210 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0160/8,0210 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2535/0,2539, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5850/10,5935. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3202/1,3204 (понедельник – 1,3306/1,3308).

В понедельник, 13 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.