В Беларуси повышают минимальную зарплату на 8% - до 1 млн. белорусских рублей

Минск . В Беларуси с 1 января 2012 года минимальная заработная плата повышается на 8% с 925,52 тыс. белорусских рублей – до 1 млн. белорусских рублей, сообщает пресс-служба Совета Министров Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 9 декабря 2011 года №1666.

Кроме этого, данным постановлением установлена часовая минимальная заработная плата в размере 5930 рублей. Документ принят в соответствии с законом Беларуси от 17 июля 2002 года «Об установлении и порядке повышения размера минимальной заработной платы».

Постановление Совмина от 9 декабря 2011 года №1666 вступает в силу с 1 января 2012 года.

«Увеличение минимальной заработной платы способствует усилению социальной защищенности низкооплачиваемых категорий работников всех организаций отраслей экономики, независимо от формы собственности», - говорится в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. В ноябре минимальная заработная плата проиндексирована на 101,2%, до 925,52 тыс. рублей, часовая минимальная заработная плата – 5,45 тыс. рублей.

В октябре 2011 года минимальная зарплата была проиндексирована на 86,1% (индекс потребительских цен в октябре 2011 года превысил 5-процентный порог к сентябрю 2011 года – к моменту предыдущей индексации). Месячная минимальная зарплата за октябрь составляла 856,060 тыс. рублей, часовая минимальная заработная плата – 5,04 тыс. рублей.

В сентябре индексация произошла на 72%. Тогда минимальна заработная плата составляла 778,500 тыс. рублей, часовая – 4,9 тыс. рублей.