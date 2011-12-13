КРУ требует от Украинского фонда поддержки предпринимательства принять меры по возмещению долгов Госкомпредпринимательства

Контрольно-ревизионное управление требует от Украинского фонда поддержки предпринимательства принять меры по возмещению затрат, понесенных фондом по выполнению мероприятий Национальной программы поддержки малого предпринимательства в Украине в 2010 году в размере около 400 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в фонде, задолженность образовалась "в результате проволочек Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства". Игнорирование обращения в Госкомпредпринимательство (и в Минэкономразвития, как его правопреемника) и отсутствие соответствующей реакции не оставляет иного пути, как решение данной проблемы через суд, рассказала УНИАН председатель фонда Любовь СТАСИВ.

«Есть долги комитета перед нами - мы профинансировали конкурс бизнес-планов, образовательные мероприятия, комитет ( ) нам не вернул…» - сказала она.

В то же время, Л.СТАСИВ отметила, что КРУ засвидетельствовало, что в текущем году фонд осуществлял деятельность в рамках бюджета.

Кроме того, по ее словам, на сегодняшний день существуют проблемы в государственном финансировании фонда.

Также председатель фонда сообщила, что задолженность предпринимателей перед фондом на сегодня является незначительной. «Есть долги с 2000, 1998 гг. Чисто юридически они уже должны быть списаны, у нас есть предписание КРУ, чтобы Набсовет списал эти долги, уже прошло более 10 лет. Все процедуры и суды прошли, все, что могли, - отсудили. Набсовет уже больше года не поднимает данные вопросы. Если говорить в процентом соотношении, невозврат до 2005 года составляет около 15%, что не более тех невозвратов, которые существуют даже в банковской практике», - сказал она.

«Я проанализировала с 2006 года, когда на фонд (поступило) 16,9 млн. грн., ни один предприниматель не задолжал, и эти средства во второй раз работают как кредиты для бизнеса» - подчеркнула Л.СТАСИВ.

По словам Л.СТАСИВ, идея реорганизации фонда - имитация работы государственных чиновников по усилению внимания к проблемам малого и среднего бизнеса. Учитывая 20-летний опыт работы фонда и его потенциал, как инструмента государственной политики, речь должна идти не о реорганизации, а о создании условий по активизации работы фонда

Как сообщал УНИАН, директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Галина ЯЦИШИНА ранее заявила о том, что на сегодня рассматривается вопрос относительно реорганизации Украинского фонда поддержки предпринимательства «и приведения его в надлежащее состояние», поскольку перед фондом существует задолженность по кредитам бизнеса, а также в связи с неэффективным использованием средств фондом.

