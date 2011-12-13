ГНСУ предлагает ограничить права резидентов при учете убытков

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) инициирует внесение изменений в порядок учета отрицательного значения объекта налогообложения в последующих налоговых периодах.

Согласно законопроекту, размещенному на официальном сайте ведомства, если результатом расчета объекта налогообложения резидентов (кроме предприятий пищевой промышленности, производящих продукты питания социальной группы, и налогоплательщиков с валовым доходом за 2010 год до 1 млн. грн.) по состоянию на 1 апреля 2011 года является отрицательное значение, то сумма этого значения подлежит включению в расходы отчетного налогового периода II-IV квартал 2011 года в размере 25% от данной суммы. В случае, если 25% суммы отрицательного значения объекта налогообложения не погашается в течение этого периода 2011 года, то непогашенная сумма не подлежит учету при определении налоговых обязательств в последующих периодах.

Такую систему учета убытков в последующих периодах предлагается использовать до 2014 года включительно.

Для предприятий пищевой промышленности, производящих продукты питания социальной группы, и налогоплательщиков с валовым доходом за 2010 год до 1 млн. грн., устанавливается следующие правила перенесения убытков на последующие налоговые периоды: если результатом расчета объекта налогообложения налогоплательщика на 1 апреля 2011 года является отрицательное значение, то сумма такого значения подлежит включению в расходы отчетных периодов после 1 апреля 2011 года до полного погашения такого отрицательного значения.

Перечень продуктов питания социальной группы и пищевой промышленности, производящих такие продукты, устанавливается Кабинетом министров.

Справка УНИАН. Согласно нормам Налогового кодекса (ст.150.1), на сегодня порядок учета убытков в последующих периодах предусматривает перенос убытков налогового года в расходы первого календарного квартала следующего налогового года до полного погашения.