Осужденных за экономические преступления освободят

Отныне осужденные за экономические преступления могут освободиться из мест лишения свободы, оплатив штраф.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ.

Также, по его словам, те, кто сегодня находится под следствием по этим статьям, и мера пресечения у них – содержание под стражей, они также могут оплатить залог и выйти на свободу.

А.ПОРТНОВ напомнил, что закон вступит в силу через месяц.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон относительно гуманизации ответственности за преступления, совершенные в хозяйственной сфере.

15 ноября Верховная Рада приняла поданный Президентом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Законом за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы введены санкции в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

В то же время не была поддержана поправка оппозиции, которая предусматривала декриминализацию ст. 365 Уголовного кодекса, по которой осуждена бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.