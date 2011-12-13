Янукович подписал закон о декриминализации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон относительно гуманизации ответственности за преступления, совершенные в хозяйственной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада приняла поданный Президентом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Законом за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы введены санкции в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

В то же время не была поддержана поправка оппозиции, которая предусматривала декриминализацию ст. 365 Уголовного кодекса, по которой осуждена бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.