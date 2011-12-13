Госбюджет-2012 должен быть принят до конца года - Литвин

Государственный бюджет на 2012 год должен быть принят до конца текущего года.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Украине Иваном ПОЧУХОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

При этом В.ЛИТВИН подчеркнул, что такая позиция «совпадает с настроениями большинства политиков».

Руководитель парламента отметил, что в бюджете на 2012 год нужно пересмотреть некоторые показатели, поскольку правительство подготовило «слишком оптимистичный вариант, запланировав рост ВВП в 5%». Международные финансовые структуры, по его словам, рекомендуют скорректировать эти показатели, и Кабинет министров Украины согласился с этим. «Лучше в случае дополнительных поступлений направить их на другие потребности, чем иметь нереалистичный бюджет», - сказал председатель ВР.

Среди наиболее острых бюджетных вопросов председатель Верховной Рады назвал финансирование льгот и цену на энергоносители. В частности, сказал он, принято решение о дополнительных выплатах некоторым категориям населения в следующем году. «Для нас это слишком болезненная тема, слишком большая статья расходов. Чем дальше от этих событий, тем сложнее об этом говорить. Правительство понимает их проблемы, особенно проблемы инвалидов, поэтому приняли решение о повышении пенсий, социальных выплат этим категориям», - сказал В.ЛИТВИН, отметив, что для этого нужны дополнительно 2 млрд. грн. «Нужно либо найти какие-то новые источники поступлений, либо сократить какие-то статьи», - отметил он.

Касаясь вопроса цены на энергоносители, которая пока не согласована, и от которой в значительной мере зависит расчет бюджетных показателей, руководитель парламента высказал мнение, что «нужно принимать бюджет, исходя из сегодняшних реалий». «Нужно его принимать, а в случае, если реалии будут оптимистичными, то высвобожденные средства будут направлены, в том числе на региональный уровень, где принимаются местные бюджеты», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что в случае неприятия бюджета ежемесячные расходы Государственного бюджета не могут превышать 1/12 объема расходов, определенных законом о бюджете на предыдущий бюджетный период. «Мы не можем себе этого позволить, - сказал он. - По этому вопросу есть понимания и правительства, и соответствующая позиция Президента».

В.ЛИТВИН выразил надежду, что сотрудничество с МВФ в следующем году будет результативным. В частности, он отметил, что выполнены почти все требования соответствующего Меморандума. Вместе с тем, сказал он, не повышены тарифы на газ для населения, поскольку это приведет к подорожанию товаров. «Нельзя этот груз переводить на людей», - отметил председатель ВР.

В.ЛИТВИН также выразил благодарность за благотворительный взнос Чешской Республики в размере 2,6 млн. евро в Чернобыльский фонд.