Эксперт прогнозирует стабильность спроса на валюту в декабре

Спрос на наличную валюту в декабре будет стабильным за счет административных мер Национального банка Украины и устойчивой гривны.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

Вместе с тем, по его мнению, резервы регулятора продолжат снижаться для компенсации оттока валюты по платежному балансу.

Н.ИВЧЕНКО отметил, что объем приобретенной населением в ноябре наличной валюты повысился на 0,47%, до 2,4632 млрд. долл., проданной – на 4,88%, до 1,0935 млрд. долл. В результате, чистое сальдо покупок валюты сократилось на 0,64%, до 1,4 млрд. долл.

«Паспортизация валютообменных операций оказалась эффективной и снизила месячный спрос на наличную валюту примерно на 20-30%. Однако часть спроса ушла на теневой валютный рынок», – отмечает Н.ИВЧЕНКО.

Также он сообщает, что объем депозитов населения в иностранной валюте в ноябре сократился на 118,82 млн. долл., что случилось впервые за последние пять месяцев. В итоге, за пределы банковской системы в прошлом месяце ушло 1,5188 млрд. долл. наличной валюты.

Ивченко отмечает, что стабилизация спроса на наличную валюту, а также частичный расчет за российский газ в рублях дал возможность НБУ в ноябре снизить объем продажи долларов США на межбанке на 21,58%, до 1,436 млрд. долл. В результате этого, а также удешевления евро в ноябре на рынке Forex на 2,71%, золотовалютные резервы Нацбанка в прошлом месяце сократились на 1,75 млрд. долл. - до 32,408 млрд. долл. Вместе с тем, регулятор продолжил диверсифицировать свои резервы, купив 282 млн. евро и 350,4 млн. австралийских долларов.