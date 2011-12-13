Эксперты: дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 г. составит 13,2 млрд. долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2011 года ожидается на уровне 13,2 млрд. долл.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами ПАО «ИНГ Банк Украина», которым располагает УНИАН.

В обзоре отмечается, что дефицит торгового баланса в октябре достиг максимума с осени 2008 г. При этом в ноябре-декабре эксперты ожидают некоторого улучшения данного показателя.

Также они отмечают, что динамика торгового баланса не окажет в краткосрочной перспективе влияния на стабильность гривни.

Согласно обзору, значительное ухудшение показателя внешнеторгового баланса во втором полугодии 2011 г. не стало для участников рынка неожиданностью, учитывая сокращение экспортных поступлений на фоне снижения глобального спроса, а также по- прежнему высоких объемов импорта на фоне высокого внутреннего спроса. Таким образом, дефицит торгового баланса вырос в октябре до максимума с кризиса 2008 г., достигнув отметки в 1,8 млрд. долл. Показатель дефицита торгового баланса с начала года уже достиг 11,4 млрд. долл. (рост на 66% в годичном выражении).

Показатель роста экспорта в годовом выражении продолжает замедляться на фоне ослабления спроса на внешних рынках. На данную тенденцию, по мнению экспертов банка, оказало влияние значительное снижение показателя роста экспорта в секторе машиностроения (16,1% в годовом выражении за октябрь против среднего показателя в 36,4% за 2011 г.), металлургии (16,5% против 31,9%), а также по-прежнему низких объемов экспорта зерновых (9,7% против 30,9%). С другой стороны, показатель роста импорта был выше показателя экспорта. В частности, уровень роста оставался высоким в энергетическом секторе (20,8% в годичном выражении за октябрь) и секторе машиностроения (53,4%) на фоне роста цены на газ и высокого потребительского спроса соответственно.

«Наш прогноз по годовому дефициту торгового баланса остается на уровне 13,2 млрд. дол., или 8,6% от ВВП», - говорится в обзоре.