Депутат предлагает возложить на ГНСУ контроль за оценкой недвижимости, земли и автомобилей

Народный депутат Андрей ПИНЧУК (Партия регионов) предлагает возложить на Государственную налоговую службу Украины контроль над деятельностью оценщиков недвижимости, земельных участков и бывших в употреблении автомобилей, чтобы избежать занижения оценочной стоимости данного имущества и, соответственно, уклонения от налогов.

Об этом говорится в законопроекте №9574 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по регулированию некоторых вопросов налогообложения имущества», внесенного в Верховную Раду 9 декабря 2011 года.

Согласно пояснительной записке, на сегодняшний день существует правовой пробел в сфере регулирования вопроса определения оценочной стоимости недвижимого имущества, в том числе земельных участков, и бывших в употреблении транспортных средств, для начисления и уплаты обязательных налогов и сборов.

По мнению депутата, сфера оценки имущества (недвижимости, земельных участков, транспортных средств, бывших в употреблении) стала теневой сферой, с помощью которой можно по договоренности с оценщиком установить необходимую для налогоплательщика стоимость имущества, на основании которой плательщик избежит или значительно уменьшит размеры налогов и сборов, которые он обязан уплатить.

«Такие махинации на рынке отчуждения имущества отрицательно влияют на систему налогообложения, приводят к недополучению государственным бюджетом Украины миллиардов гривен, повышают уровень коррумпированности и, как следствие, приводят к потере государством контроля в сфере осуществления операций с недвижимостью и транспортными средствами, бывшими в употреблении», - говорится в пояснительной записке.

Депутат во избежание случаев намеренного занижения стоимости имущества для уменьшения размера налогов и сборов, предлагает определить единый подход к определению оценочной стоимости имущества, а также установить контроль за деятельностью оценщиков со стороны ГНСУ вместо Фонда государственного имущества Украины и Государственного агентства земельных ресурсов Украины.