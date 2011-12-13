В Чернигове налоговики перечислили в госбюджет 447 млн. грн.

Налоговая инспекция города Чернигова в январе-ноябре 2011 года обеспечила поступление в бюджеты всех уровней 866,1 млн. грн.

Как сообщил начальник ГНИ в г. Чернигове Федор УЛЬЯНЕНКО, за 11 месяцев государственный бюджет пополнился на 447,2 млн. грн. Расчетная база выполнена на 103,3%, дополнительно поступило 14,3 млн. грн.

В общий фонд государственного бюджета поступило 437,7 млн. грн., или 105,7% доведенных показателей. Бюджет дополнительно получил 23,5 млн. грн. Бюджетоформирующими платежами государственного бюджета остаются налог на добавленную стоимость, удельный вес которого в общих поступлениях составляет 54,7%, налог на прибыль – 33,1% и акцизный сбор 4,4%.

Задания местного бюджета выполнены на 108,8%, собрано 418,8 млн. грн., дополнительно обеспечено поступления в сумме 33,9 млн. грн. Прирост к фактическим поступлениям 2010 года составил 15% или 54,6 млн. грн.

Доходы местного бюджета больше чем на две трети (а именно на 77,7%) сформированы за счет налога с доходов физических лиц, поступившего в сумме 325,4 млн. грн. К соответствующему периоду прошлого года обеспечен прирост поступлений этого налога на 46,7 млн. грн. или 16,7%.