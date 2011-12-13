Инфляция в Польше выросла до 4,8%

Варшава. Индекс потребительских цен в Польше в ноябре в годовом выражении увеличился на 4,8% после 4,3% роста в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил государственный комитет статистики страны GUS во вторник.

Согласно сообщению, инфляция в прошлом месяце превысила прогнозы аналитиков, ожидавших ее увеличения год к году на 4,4%.

GUS отметил, что больше всего на рост цен повлияло подорожание продуктов питания (+1,3%), транспортных (+1,5%) и медицинских услуг (+2,3%).

Инфляция в месячном выражении увеличилась на 0,7% после аналогичного роста с сентября по октябрь.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Польше, которая в начале года составляла 3,6%, в мае впервые за десятилетие составила 5%, после чего начала снижаться, достигнув 4,2% в июле.

В сентябре темп роста цен неожиданно снизился до 3,9 с 4,2%в августе.

Справка УНИАН. Польские власти ожидают в текущем году инфляцию не выше 3,5%, в то время как аналитики прогнозируют ее около 4-процентный рост. В 2010 году темп роста потребительских цен в Польше снизился до 2,6%с 3,5% в 2009 году.