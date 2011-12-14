Гонконг признан самым развитым финрынком мира. На втором месте - США

Всемирный экономический форум признал Гонконг самым развитым мировым рынком. Эта территория впервые обошла в рейтинге США и Великобританию.

Согласно отчету ВЭФ, США опустились на второе место из-за опасений, связанных с финансовой стабильностью страны, сообщает Би-Би-Си.

Коэффициент финансовой устойчивости ВЭФ оценивает финансовые системы 60 стран.

"Восхождение Гонконга на вершину нашего списка стало важным этапом", - заявил исполнительный директор Всемирного экономического форума Кевин СТЕЙНБЕРГ.

В первую десятку финансовых рынков ВЭФ вошли: Гонконг, США, Великобритания, Сингапур, Австралия, Канада, Нидерланды, Япония, Швейцария, Норвегия. Украина в этом списке заняла 54-е место.

В отчете говорится, что повышением своего статуса Гонконг обязан не банковской сфере, а таким услугам, как первичное размещение акций (IPO) и страхование.

Рейтинг, который был впервые составлен в 2008 году, учитывает эффективность и объем банковской деятельности, а также другие финансовые услуги, благоприятность ведения бизнеса и финансовую стабильность.