Сегодня на торгах давление на конкурентов доллара сохранится - эксперт

При сохранении давления на конкурентов доллара в среду, 14 декабря, возможна также коррекция евро и фунта до уровней 1,3100 и 1,5530, соответственно, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, поддержкой евро будет уровень 1,2940, а пары фунт/доллар – 1,5400.

Новостной фон будет напряженным в первой половине европейских торгов. Важными для рынка станут данные по уровню безработицы в Британии и изменению объёма промышленного производства еврозоны. В ночь на среду в Японии выйдут данные по индексам «Tankan».