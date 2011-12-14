Реальный ВВП в январе-ноябре составил 105,3%, утверждает Азаров

Реальный внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в январе-ноябре 2011 года составил 105,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

«По официальным данным оценки валового внутреннего продукта Украины за январь-ноябрь 2011 года, реальный ВВП по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 105,3%», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, номинальный ВВП, по предварительной оценке, составил 1 трлн. 177 млн. грн., а в ноябре - 119 млрд. грн.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что индекс дефлятора ВВП составил приблизительно 13,5%.

«По всем отраслям экономики есть хороший рост», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, рост ВВП в Украине за 10 месяцев т.г. составил 5,3%, за октябрь – 7,2%.

Национальный банк Украины оценивает рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в октябре 2011 года на уровне 7%, в январе-октябре – чуть более 5%.

Номинальный размер ВВП по итогу 2011 года в Украине ожидается на уровне 1,25 триллиона гривень.

Справка УНИАН. Номинальный валовой внутренний продукт Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Рост ВВП Украины в целом за 2010 год против 2009 года составил 4,2%.