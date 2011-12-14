Межбанк: открытие торгов - 8,0165/8,0205 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0165/8,0205 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2523/0,2527, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4395/10,4465. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар составили 1,3202/1,3204.

Во вторник, 13 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.