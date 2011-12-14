В Кировоградской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 130 млн. грн.

В Кировоградской области ликвидирован конвертационный центр, через который на протяжении 2009-2011 годов было легализовано более 130 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Кировоградской области со ссылкой на первого заместителя председателя Анатолия КУРУПА.

В состав конвертационного центра входили 29 субъектов ведения хозяйства, которые открыли расчетные счета в различных банковских учреждениях Киева, Кировограда и Днепропетровска. В преступную группу, которая руководила работой центра, входили 19 человек.

Организаторы путем использования подконтрольных им субъектов ведения хозяйства предоставляли услуги по переводу средств в наличные и минимизации налоговых обязательств реально действующим предприятиям. За это они получали плату в размере 3-8% от переведенной в наличные суммы.

Такими услугами воспользовались служебные лица более чем 170 предприятий, зарегистрированных на территории 18 областей Украины. Они незаконно сформировали налоговый кредит по НДС на общую сумму около 130 млн. грн.

Налоговиками изъято 18 системных блоков, видеосервер, 12 накопителей жестких дисков, ноутбуки, мобильные телефоны, клише печатей и штампов, учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных предприятий.

С целью погашения ущерба по уголовному делу на 39 расчетных счетов наложены аресты. Следствие продолжается.