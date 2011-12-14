Кабмин решил создать Фонд поддержки малого инновационного бизнеса

Кабинет министров Украины решил создать Государственное финансово-кредитное учреждение «Фонд поддержки малого инновационного бизнеса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО со ссылкой на соответствующее решение, принятое правительством.

По его словам, ожидается, что финансово-кредитное учреждение начнет свою работу с января 2012 года и будет предоставлять венчурную финансовую поддержку инновационным проектам, отбираемым на конкурсной основе среди малого бизнеса.

В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что финучреждение будет создано при Госинформнауки.

Он уточнил, что фонд будет предоставлять финансирование в виде беспроцентных кредитов, грантов, а также компенсации процентных ставок по банковским кредитам, которые будут привлекаться представителями малого бизнеса на реализацию инновационных проектов.

По словам В.СЕМИНОЖЕНКО, что в 2012 году финансово-кредитное учреждение будет располагать финансовым ресурсом в объеме 25 млн. грн., половина из которых будет представлена за счет государственного бюджета.