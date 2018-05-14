Украина-2012: спокойный год реформами не потревожат?..

В преддверии 2012 года, конечно, возникает вполне логичный вопрос - каким он будет для Украины? В частности, что будет с гривней, насколько реальна угроза дефолта, продолжится ли рост экономики или следует ожидать ее рецессии? Если подытожить ответы экспертов, которые прокомментировали УНИАН данную тему, то выходит, что какого-либо апокалипсиса бояться не следует, экономика понемногу будет развиваться, а спасительными кругами для нее посреди мирового хаоса могут стать Евро-2012 и, как ни странно, парламентские выборы...

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин:

Исходя из умеренного сценария развития мировой экономики в следующем году, можно предположить, что рост ВВП Украины в 2012 г. составит примерно 4,5%, инфляция - 11%, а внешний государственный долг – порядка 40% ВВП. Естественно, это при условии, что мы сами не наделаем каких-то глупостей. Относительно роста ВВП, то в данном случае речь идет о самосохранении, саморазвитии бизнеса, что совершенно не зависит от шагов, предпринимаемых в данной сфере властью. Как раз это и будет отвечать 3-4% годового роста в благоприятных условиях, которые может обеспечить украинскому бизнесу Евро-2012. Но это при условии отсутствия каких-либо значительных общественных катаклизмов, жесткого противостояния бизнеса и власти, например, как акции представителей малого и среднего бизнеса при принятии Налогового кодекса.

Если говорить о вероятности дефолта, то думаю, что в следующем году его не будет. Украина пока имеет относительно сильные позиции, в частности, достаточно неплохой показатель золотовалютных резервов, есть, конечно, проблемы, связанные с обслуживанием долга, но определенным балансирующим фактором может стать проведение Евро-2012. Есть надежда, что в Украину придет капитал, инвестиции, заработает сфера обслуживания. При этом выборы не позволят власти резко ограничивать социальные выплаты, она будет стараться подбрасывать какие-то средства малообеспеченным слоям населения. Скорее всего, это будут инфляционные деньги, но ведь власть скажет, что повысила пенсии, пусть даже на несколько гривен. Номинальный бюджет может вырасти приблизительно на 15%, хотя 60-70% этого показателя придется на инфляционное наполнение.

Что касается курса гривни, то надо понимать, что это - очень видимый показатель. И поэтому власть до выборов будет пытаться его удерживать. В том числе и за счет разного вида ограничений. Я убежден, что паспортизация - не последняя мера на валютных рынках. Поэтому, если до выборов и произойдет девальвация, то слабенькая. С учетом того, что до октября курсовая динамика будет спокойная, среднегодовой курс не выйдет за рамки 8 грн.

Руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" Александр Вальчишен:

В 2012 году внешний долг Украины будет медленно расти, но дефолт исключен. Что касается вероятности девальвации гривни, то это зависит от многих факторов. Один из них - будет ли власть удерживать "стабильность" гривни. Мы прогнозируем по базовому сценарию курс на уровне 8.33 грн./долл. в среднем за год, но 8.10 грн./долл. на конец 2012 года. Согласно базовому сценарию нашего макропрогноза, темпы роста экономики Украины в 2012 году продолжат замедляться, что началось во второй половине 2011 года. По результатам 2012-13 гг. реальный рост ВВП составит 3,5% и 4,6%, соответственно.

Главными причинами торможения являются снижение показателей экономической динамики в странах - основных торговых партнерах Украины (в первую очередь, куда направляется экспорт) и более сдержанное отношение прямых и портфельных инвесторов к рисковым активам, к числу которых относятся и инвестиции в акции и облигации развивающихся стран с низким кредитным рейтингом.

Наш базовый прогноз подразумевает, что ценовая стабильность в Украине будет выдерживаться, в 2012 году мы ожидаем инфляцию на уровне 9,4%, в 2013 г . - 5,7%.

Главный вклад в данный показатель вносит консервативная фискальная политика, которая направлена на снижение бюджетного дефицита (до 3% в 2011 г. и ниже в 2012-13 гг.), а также увеличение объемов капитальных расходов госбюджета, в том числе на Евро-2012. Важно также, что политика НБУ, направленная на монетарную стабильность (на сдерживание цены и устранение условий для девальвационного давления на обменный курс), не содействует широкому приросту кредитного портфеля банковской системы.

С точки зрения платежного баланса экономики, то дефицит счета текущих операций в 2012 году составит порядка 8 млрд. долл., или 4,3% ВВП, в 2013 - 4,6 млрд. грн., или 2,1% ВВП. При этом приток прямых портфельных инвестиций в 2011-13 гг. обеспечит покрытие дефицита счета текущих операций, что фундаментально говорит об отсутствии условий для глубокой девальвации национальной валюты. Вероятно незначительное снижение экспортных цен на продукцию металлургической отрасли - на 10% по сравнению со вторым кварталом 2011 г. Поддержку платежному балансу обеспечат экспортный потенциал АПК, а также снижение импорта природного газа. Средние цены на природный газ по действующему контракту составляют 329, 367 и 332 долл. за 1000 м3, соответственно, на 2011, 2012 и 2013 гг. Вероятность осуществления базового сценария нашего макропрогноза - 50%.

Заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей Кульпинский:

Разговоры о возможном дефолте еще более беспочвенны и спекулятивны, чем в 2008 году. Тогда доходности по облигациям поднялись до уровня на порядок выше, чем сегодня облигации правительства Греции, хотя уровень долга несопоставим. Через несколько месяцев доходности опустились до приемлемого показателя, но кто-то успел заработать, скупив вовремя задешево наши долги. Кроме того, тогда нерезиденты были в гривневых акциях (более 4 млрд долл.) и гособлигациях (более 2 млрд долл.).

Сегодня наблюдается похожая ситуация, поскольку заработать на фондовом рынке трудно. Причем все спекуляции сводятся к уровню золотовалютных резервов, составляющих 32,4 млрд долл. Чуть более года назад они были еще меньше – около 24 млрд долл. За последний год население скупило валюты на более чем 11 млрд долл., таким образом всего за 3 года после начала кризиса в карманах граждан стало более чем на 20 млрд. долл. больше, чем до кризиса, с учетом выплат по кредитам.

Возможен ли дефолт? Если учесть, что, во-первых, выплаты по внешнему долгу в корпоративном секторе включают и металлургов, и сельское хозяйство. Даже при падении цен на металл на 10% в 2012 г., валютная выручка предприятий данного сектора составит не менее 15 млрд. долл., а внутренняя выручка аграрных производителей не оставляет сомнений в их платежеспособности. Во-вторых, банки оплатили за последние 3 года долги на 12 млрд. долл. в основном за счет погашения кредитов населения, на которые эти средства в общем-то и привлекались, а объем наличной валюты в их руках составляет от 50 до 70 млрд. долл. Кроме того, высокая рентабельность ряда секторов стимулирует банки с иностранным капиталом оставаться в Украине. Их материнские компании заинтересованы рефинансировать находящиеся в нашей стране структуры, поскольку кредиты под такие ставки вряд ли они будут иметь возможность выдавать во других странах. В-третьих, правительство в большей степени имеет долгосрочные долги, а погашение облигаций на 1,1 млрд. долл. в 2012 году и рефинансированного долга ВТБ - не такие уж крупные суммы, даже если ВВП окажется ниже прогнозируемого. Также, по многим оценкам, Украину посетят не менее 1 млн. человек в рамках Евро-2012, что означает дополнительный приток валюты от 1 до 2 млрд. долл.

Наконец, Украина может стать более интересной для иностранных фондов, поскольку количество альтернатив сокращается: Китай по ряду параметров «перегрет» в основном из-за стремительного роста кредитования в последние годы, тогда как в Украине особо это не наблюдалось.

Среди необходимых шагов можно выделить предложение валютных ОВГЗ с доходностью не менее чем валютные депозиты, запрет на использование выпущенных ОВГЗ на покрытие убытков рекапитализированных учреждений, временный запрет или максимальное ограничение розничного кредитования.

Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан:

В 2012 году важную роль в экономической политике будет играть политический фактор, а именно - парламентские выборы. В свете этого валютная политика НБУ останется без изменений: регулятор продолжит поддерживать гривню на текущем уровне, параллельно принимая меры для ограничения спроса на валюту со стороны населения, бизнеса и банков. Возможностей для этого у Нацбанка пока достаточно: несмотря на сокращение золотовалютных резервов за последние два месяца, их объем на конец октября составил 34 млрд.долл. Это соответствует 4,3 месяца прогнозного импорта товаров и услуг по сравнению с минимально безопасным значением за три месяца. Хватит ли резервов НБУ для поддержания курса в течение всего следующего года, во многом будет зависеть от ситуации в мировой экономике и итогов газовых переговоров с Россией. Поскольку повторение сценария 2008 года в мировой экономике пока маловероятно, а возможность пересмотра газовых соглашений с Россией достаточно высока, то курс следующие 12 месяцев составит 8,0 грн/долл.

Макроэкономист инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина" Ирина Пионтковская:

В последнее время динамика экономических показателей Украины была хорошей, но она вряд ли является устойчивой, учитывая непродолжительный характер воздействия, которое восстановление сельхозпроизводства оказывает на общий темп роста, и ухудшающуюся внешнюю среду. Неопределенность вокруг новых условий газового соглашения и европейский долговой кризис затрудняют прогнозирование. Пока наш прогноз - темпа роста ВВП в 2012 году равен 4,0%, но не исключаем, что, если внешняя ситуация ухудшится еще сильнее, а власти будут продолжать таргетировать курс гривни в условиях нарастающего двойного дефицита, то фактический результат может оказаться значительно хуже. Рано или поздно правительство договорится с МВФ о доступе к оставшейся части кредитной линии на сумму около 11 млрд. долл. в обмен на выполнение ряда критериев программы. В условиях мировой финансовой нестабильности сохранение фактически фиксированного валютного курса представляется нерациональным и делает экономику страны особенно уязвимой к внешним потрясениям.

От автора: Несмотря на "спокойные" прогнозы, Во всех комментариях, приведенных в статье, таинственным образом исчезло одно слово, еще год назад очень часто используемое в лексиконе украинскими аналитиками, - реформы. И хотя представители власти продолжают без устали его повторять, но за стенами Кабмина и Администрации Президента оно слышится все реже и реже. То ли не проводятся, то ли проводятся так, что результата реформ как-то не видать... Между тем, без реформ страна, опирающаяся только на благоприятную внешнюю конъюнктуру, обречена влачить жалкое существование на задворках быстро меняющегося мира. Но зачем думать о плохом в преддверии Нового года? Если верить экспертам, то 2012-ый будет не таким уж тяжелым, как мы ожидаем…

Андрей Гарасим (УНИАН)