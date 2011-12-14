Клюев надеется, что ВВП в 2012 году превысит 3,9% и достигнет 5%
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что, несмотря на снижение прогноза роста ВВП в 2012 году до 3,9%, Украине все же удастся достичь роста в 5%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
При этом вице-премьер отметил, что снижение роста ВВП произошло по требованию МВФ.
«Это требование МВФ, мы его (прогноз ВВП – УНИАН), конечно, пересчитали. Но если мы реализуем программу активизации внутреннего рынка, то сможем удержать этот ВВП на уровне 5%», - сказал А.КЛЮЕВ.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год, в котором рост ВВП запланирован на уровне 5%.
Однако 28 ноября на заседании Кабинета министров Украины было принято решение снизить прогноз роста валового внутреннего продукта в 2012 году с 5 до 3,9%.