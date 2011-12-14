Розничный товарооборот предприятий в Украине вырос на 13,6% – до 310,8 млрд. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-ноябре 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 13,6% по сравнению с январем-ноябрем 2010 года и составил 310,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-ноября 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Киевской области – на 22,3% – до 14 млрд. 840,5 млн. грн., Винницкой области – на 18,7% – до 6 млрд. 577,5 млн. грн., Житомирской области – на 17,3% – до 5 млрд. 849,2 млн. грн., Черкасской области – на 17,1% – до 6 млрд. 401,6 млн. грн.