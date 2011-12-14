Положительный финрезультат предприятий Украины составил 97,4 млрд. грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-октябре 2011 года составил 97 млрд. 372,2 млн. грн. против 44 млрд. 615 млн. грн. за январь-октябрь 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период прибыль получили 59,8% предприятий страны, их финансовый результат составил 181 млрд. 789,7 млн. грн.

С убытком отчетный период завершили 40,2% предприятий Украины, их финрезультат составил 84 млрд. 417,5 млн. грн.

По данным Госстата, отчетный период завершили с убытком 42,2% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 31 млрд. 096,2 млн. грн. Прибыль получили 57,8% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 91 млрд. 784,1 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-октябрь 2011 года составил 60 млрд. 687,9 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за 2009 год.

В 2010 году прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком 2010 год завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.