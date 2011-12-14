Клюев прогнозирует рост ВВП по итогам 2011 года на уровне 5%

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ прогнозирует, что по результатам 2011 года рост валового внутреннего продукта составит 5%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что рост ВВП за 11 месяцев составил 5,3%, а рост промышленного производства по итогам января-ноября составил 7,8%.

Хорошие показатели, отметил А.КЛЮЕВ, демонстрирует машиностроение - увеличение объемов производства более чем на 17,4%.

«Положительную динамику демонстрирует также сельскохозяйственное производство - за 11 месяцев текущего года АПК вырос на 16,5%. В текущем году ожидается высокий урожай зерновых за всю историю независимой Украины - по состоянию на 12 декабря было собрано более 55 млн. тонн. Это рекорд», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что реализация масштабных инфраструктурных проектов, прежде всего подготовка объектов к Евро-2012, способствовали закреплению положительной динамики в строительстве - объемы выполненных строительных работ по итогам 11 месяцев выросли на 12,5%. По его данным, рост в секторе строительства жилья составил 100%.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в 2011 году было построено около 2-х тыс. км дорог, в следующем запланировано построить примерно такие же объемы, заявил первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что активизация производственной деятельности оздоровила финансовое состояние предприятий - их доходы увеличились почти в 1,5 раза. «Благодаря этому, более чем вдвое увеличился положительный финансовый результат всех предприятий страны, который составил более 97 млрд. грн.», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что стабильная и прибыльная работа отечественных предприятий активизировала инвестиционные процессы, которые являются основой долгосрочного роста и повышения конкурентоспособности экономики. По его данным, по итогам января-сентября инвестиции в основной капитал увеличились на 21,2%.

«Повышение уровня социальных гарантий и доходов указывает на удержание нами социального вектора реформ. Так будет и впредь», - заявил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует, что рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2011 года составит 5%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).