ГНСУ предлагает предпринимателям зарегистрировать в декабре налоговую накладную в Едином госреестре

Государственная налоговая служба Украины предлагает предпринимателям течение декабря попробовать зарегистрировать в Едином государственном реестре налоговых накладных хотя бы одну налоговую накладную.

Такая инициатива связана с тем, что с 1 января 2012 года Налоговым кодексом вводится обязательная регистрация налоговых накладных, у которых сумма НДС превышает 10 тыс. грн.

По предварительным расчетам специалистов ГНС, эти нововведения приведут к увеличению до 65 тыс. (т. е. в 10 раз) числа предприятий Украины, обязанных регистрировать налоговые накладные.

С учетом этого, заблаговременная апробация указанного механизма руководителями и бухгалтерами предприятий предоставит необходимое время бизнесу для адаптации. Кроме того, должностные лица СГД приобретут необходимій практический опыт, что позволит им избегать недоразумений, сбоев и технических ошибок при регистрации в дальнейшем.

Расширенная информация о подаче налоговых документов в электронном виде размещена на официальном сайте Государственной налоговой службы Украины в разделе "Налогоплательщикам об электронной отчетности».