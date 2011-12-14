Коррупция на таможне приводит к росту теневого импорта - предприниматели

Коррупция, которая существует на таможне, приводит к росту теневого импорта в страну.

Об этом шла речь сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В частности, председатель рабочей группы общественного совета при одной из таможен Украины Галина ВДОВИНА отмечает, что за последний год один из украинских портов систематически задерживает грузы. При этом таможенники требуют от предпринимателей взятки за оформление товаров.

В свою очередь, член коллегии Государственной таможенной службы Украины, директор департамента Виктор БОНДАР, который пришел на пресс-конференцию в УНИАН в качестве приглашенного, обратил внимание предпринимателей на необходимость фиксировать такие случаи в заявлениях в правоохранительные органы. «Обращайтесь в правоохранительные органы и давайте работать в том поле, которое позволит исправить ситуацию... Мы сейчас будем человека спрашивать, проводить служебное расследование, он скажет: «Такого нет»... Мы не докажем устно, что он требовал или не требовал», - говорит В.БОНДАР.

Однако, по словам Г.ВДОВИНОЙ, доказать требование взятки со стороны таможенников достаточно сложно, поскольку часто такие требование не исходят непосредственно от того таможенника, который берет взятку, то есть существуют посредники.

Как отметил член профкома профсоюзов грузовых перевозчиков одного из регионов Виктор БЕРЕСТЕНКО, из-за взяток таможенников Украина практически потеряла транзит контейнеров. «Грузы ушли в другие порты», - подчеркнул он.

Генеральный директор Ассоциации международных экспедиторов Украины Юрий ПРИХОДЬКО обратил внимание присутствовавших на пресс-конференции представителей Гостаможслужбы на необходимость работать с запросами «должным образом». Поскольку, по его словам, ответы на запросы предпринимателей со стороны таможенников на сегодня являются «формальными отписками».

Кроме того, генеральный директор ООО «ПКФ Баллаком» Анжела БАЛАК заявила о том, что из-за проблем, спровоцированных действиями таможенников, в 2010 году в Украине закрылось около 170 тыс. экспедиторских компаний.