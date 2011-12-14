Стабильность, рост депозитов и инвестиций подтверждают позитивное развитие экономики – Клюев

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ назвал три основных индикатора уверенности правительства Украины в стабильности экономического роста в стране.

Об этом А.КЛЮЕВ заявил на пресс-конференции в Киеве в среду, 14 декабря.

По его словам, первым индикатором является макроэкономическая стабильность. «Мы на сегодня имеем стабильную национальную валюту, обеспеченную достаточными валютными резервами. Рост цен за январь-ноябрь составил всего 4,4%», - заявил А. КЛЮЕВ.

Вторым индикатором стабилизации экономики и доверия к власти первый вице-премьер назвал рост депозитов физических лиц в банковской системе (за январь-ноябрь - на 11,2%). По его словам, такое доверие способствует увеличению ресурса для возобновления кредитования экономики.

По словам А.КЛЮЕВА, существенный прирост иностранных инвестиций – еще один важный индикатор экономической стабильности страны.

По его данным, прирост совокупного объема прямых иностранных инвестиций в экономику страны за 9 месяцев составил 3,7 млрд. дол. США, а общий их объем превысил 48 млрд. долл.