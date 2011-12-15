Кабмин учитывает рекомендации международных рейтинговых агентств, заверяет Клюев

Правительство Украины учитывает в своей работе рекомендации международных рейтинговых агентств.

Как заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на пресс-конференции в Киеве, правительство плодотворно сотрудничает с международными рейтинговыми агентствами в направлении создания благоприятного климата для развития бизнеса в нашей стране.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

«Мы очень ценим их советы, прорабатываем рекомендации и пытаемся соответствующим образом скорректировать действующее законодательство. Ведь это - инвестиции, рабочие места, социальное обеспечение. Думаю, до марта-апреля окончательно завершим эту работу», - сказал А. КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос относительно места Украины в рейтинге Doing Business, он заявил, что в Украине по сравнению с прошлыми годами сохраняется тенденция к улучшению бизнес-климата. При этом А. КЛЮЕВ пояснил, что авторы этого рейтинга проводят соответствующие исследования до июня и на основании результатов исследований принимают решение о месте в рейтинге той или иной страны. Однако в этом году ряд законодательных решений государства по созданию благоприятной бизнес-среды в Украине начали действовать после июня, поэтому данная работа не стала объектом исследования рейтинговых агентств и не была учтена в рейтинге.

Первый вице-премьер выразил уверенность, что в следующем году усилия Украины будут учтены в соответствующих международных рейтингах.

Как сообщал УНИАН, Украина опустилась со 149-го на 152-е место согласно рейтингу «Ведение бизнеса - 2012: ведение бизнеса в более прозрачном мире» (Doing Business 2012), который содержит оценки нормативно-правового регулирования, которое непосредственно влияет на деятельность местных компаний в экономиках 183 стран.