На сегодняшних торгах при снижении целью евро будет уровень 1,2870 - эксперт

На мировых торгах в четверг, 15 декабря, в случае снижения целью евро будет уровень 1,2870, пары фунт/доллар – 1,5350, сопротивление по евро – на 1,3050, по фунту – 1,5550, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, из основных новостей на четверг станет заседание ЦБ Швейцарии по основной процентной ставке, публикация изменения объёма оборота розничной торговли в Великобритании, данные по инфляции в еврозоне и США, а также чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Данные по Европе вряд ли порадуют участников рынка, подчеркивают аналитики.