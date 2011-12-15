Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0160-8,0220 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0160/8,0220 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2519/0,2523, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4350/10,4445. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар практически не изменились – 1,3022/1,3024 (среда – 1,3030/1,3032).

В среду, 14 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.