Отток капитала из России к декабрю составил 74 млрд долл., за ноябрь - 10 млрд долл.

Отток капитала из России по итогам января-ноября текущего года составил порядка $74 млрд, в том числе в ноябре - около $10 млрд, сообщил журналистам первый зампред ЦБ России Алексей Улюкаев.

«Отток капитала по итогам этого года в 85 миллиардов долларов теоретически вполне возможен: у нас за 11 месяцев уже около 74 миллиардов долларов», – сказал А.Улюкаев, добавив, что в ноябре зафиксирован отток порядка $10 млрд.

Он уточнил, что данные за 11 месяцев и ноябрь – предварительные, передает РИА «Новости».