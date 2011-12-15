В Беларуси принято предварительное решение об амнистии капитала

Минск. В Беларуси на государственном уровне принято предварительное решение о проведении амнистии капитала.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом на заседании круглого стола заявил заместитель директора Центра защиты прав собственности Республиканской конфедерации предпринимательства Игорь ЛЕДНИК.

По его словам, бизнес подготовил свои предложения по проведению амнистии капитала специально к заседанию, которое прошло в Нацбанке Беларуси в конце ноября.

«Однако заседание прошло в закрытом режиме, без участия представителей бизнес сообщества», - сказал И.ЛЕДНИК.

При этом он отметил, что, по информации источников из органов госуправления, принято предварительное решение о проведении амнистии капитала. По словам И.ЛЕДНИКА, бизнес рассматривает амнистию капитала, прежде всего, как инструмент для повышения экономической безопасности страны.

В свою очередь заслуженный юрист Беларуси, советник Международной финансовой корпорации Валерий ФАДЕЕВ заявил, что, прежде всего, должно быть принято политическое решение об амнистии капитала. При этом, по его словам, в рамках существующего законодательства провести амнистию капитала невозможно.

«Для этого необходимо подготовить соответствующую почву. В частности, внести изменения в действующую налоговую систему, законодательные акты об уголовной ответственности, а также более интенсивно осуществлять шаги по либерализации экономики», - сказал В.ФАДЕЕВ.

Он отметил, что если принять законодательный акт об амнистии капитала, но при этом ничего не поменять в действующем законодательстве, успеха не будет.

По словам эксперта, важно не только принять законодательный акт об амнистии капитала. «Многое будет зависеть от того, как он будет исполняться», - подчеркнул В.ФАДЕЕВ.

Справка УНИАН. В сентябре 2011 года глава Нацбанка Беларуси Надежда ЕРМАКОВА обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу МЯСНИКОВИЧУ относительно необходимости проведения амнистии капитала в связи со складывающейся финансово-экономической ситуацией в стране.